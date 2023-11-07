Гірн: IBF була близькою до того, щоб оголосити Хрговича обов’язковим претендентом

IBF повинна була оголосити хорватського боксера Філіпа Хрговича (15-0, 12 KO) обов'язковим претендентом на бій проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"IBF була близькою до того, щоб оголосити Філіпа Хрговича обов’язковим претендентом.

Я можу вам розповісти, що відбуватиметься за лаштунками. IBF тиснутиме на Олександра, а Усик скаже: "Ми ведемо переговори про бій з Тайсоном Ф’юрі". Потім в IBF скажуть, що більше не можуть чекати і їм потрібне підтвердження, що поєдинок відбудеться.

Я думаю, що на нас чекає саме такий розвиток подій, але все ж таки хочу, щоб бій між Усиком і Ф’юрі відбувся", – сказав Гірн.