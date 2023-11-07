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Гірн: IBF була близькою до того, щоб оголосити Хрговича обов’язковим претендентом

Едді Гірн прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Сьогодні 10:44 201 0
Гірн: IBF була близькою до того, щоб оголосити Хрговича обов’язковим претендентом
Фото - gettyimages
#Едді Гірн, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Філіп Хргович

Джерело - tribuna.com.

IBF повинна була оголосити хорватського боксера Філіпа Хрговича (15-0, 12 KO) обов'язковим претендентом на бій проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"IBF була близькою до того, щоб оголосити Філіпа Хрговича обов’язковим претендентом.

Я можу вам розповісти, що відбуватиметься за лаштунками. IBF тиснутиме на Олександра, а Усик скаже: "Ми ведемо переговори про бій з Тайсоном Ф’юрі". Потім в IBF скажуть, що більше не можуть чекати і їм потрібне підтвердження, що поєдинок відбудеться.

Я думаю, що на нас чекає саме такий розвиток подій, але все ж таки хочу, щоб бій між Усиком і Ф’юрі відбувся", – сказав Гірн.

Бій Усика та Ф’юрі перенесено на початок 2024 року.

Раніше Хргович відреагував на рішення IBF щодо бою Усик – 

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