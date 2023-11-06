Шакур: Я виб’ю з Ломаченка все лайно

Колишній чемпіон світу Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО) готовий вийти в ринг проти Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Я думаю, що викурю Ломаченка. Проблема в тому, що його кар’єра рухається на спад, тож якщо він вийде на бій проти мене, то йому буде дуже погано. Він великий боєць, я віддаю йому належне. І він чудово виглядав у крайньому поєдинку.

Я думаю, що Ломаченко переміг Хейні. Чесно кажучи, Ломаченко хоч і на спаді, але він усе чудовий боєць з великим досвідом. І він знає, що робить.

Думаю, є ймовірність, що я нокаутую Ломаченка. Якщо ні, то я виб’ю з нього все лайно, – сказав Стівенсон.