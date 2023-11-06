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Чісора: Я нокаутую Нганну

Дерек Чісора прокоментував потенційний бій проти Френсіса Нганну
Сьогодні 16:41 129 0
Чісора: Я нокаутую Нганну
#Дерек Чісора, #Франсіс Нганну

Джерело - talksport.com.

Британський надважковаговик Дерек Чісора впевнений у своїй перемозі над ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

Про це розповів сам британський боксер.

"Я хочу битися з усіма. Я хочу поборотися з Нганну, хочу отримати цей поєдинок. Я готовий битися щодня. Це буде чудовий бій, і я його нокаутую. Нганну – чудовий боєць.

Він сильний хлопець, чудовий боєць ММА. Нганну підловив Ф’юрі в поганий для Тайсона день. Таке трапляється", - сказав Чісора.

Нагадаємо, чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) здобув перемогу в бою з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну (0-1, 0 КО). Поєдинок пройшов усю дистанцію в 10 раундів і завершився роздільним рішенням суддів - 96-93 та 95-94 на його користь Ф'юрі, один суддя віддав перемогу Нганну - 95-94.

Раніше повідомлялося, що Нганну хоче отримати реванш з Ф’юрі.

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