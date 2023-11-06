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Фроч: Не думаю, що Джошуа готовий до бою з Нганну

Ексчемпіон світу прокоментував можливий бій Джошуа - Нганну
Сьогодні 13:39 174 0
Фроч: Не думаю, що Джошуа готовий до бою з Нганну
Фото: Getty Images

Джерело - Boxing Social.

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа не готовий до бою з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

Про це заявив колишній чемпіон Карл Фроч.

"Джошуа проти Нганну – це цікавий бій, я б хотів подивитися. Але я не думаю, що Ей Джей готовий до нього. Джошуа може вийти, перебоксувати та перемогти Нганну, оскільки він олімпійський чемпіон.

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Ентоні знову і знову показував, наскільки він в порядку. Але після бою з Енді Руїсом є питання щодо його психології. Я думаю, що Нганну необхідно дати можливість ще раз побитися з Ф'юрі. Навіть якщо Тайсон одразу битиметься з Усиком, а я хочу побачити їхній бій, то залишається занадто багато питань щодо його поєдинку проти Нганну", - сказав Фроч.

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