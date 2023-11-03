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Менеджер Нганну: Організувати бій з Джошуа можна в Африці

Нганну може провести поєдинок з Джошуа
Сьогодні 16:52 162 0
Менеджер Нганну: Організувати бій з Джошуа можна в Африці
Фото: Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Франсіс Нганну

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну може провести бій з ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа.

Про це розповів менеджер бійця Мартін Маркель.

"Є кілька варіантів суперників. Але останнім часом найбільше розмов про бій з Ентоні Джошуа. У нас вже були попередні переговори з Деонтеєм Вайлдером. І, звичайно ж, не виключаємо реваншу з Ф’юрі. Але, мабуть, сьогодні саме Ентоні схожий на раннього лідера.

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Знаю, що промоутер Ентоні вважає, що для його бійця це легка справа. Але, якщо чесно, я так само впевнений у перемозі Нганну. І я не впевнений, що Джошуа хоче цього бою. Але вони розумні, вони розуміють, які гроші будуть на кону. Тим більше, що організувати бій можна і в Африці, враховуючи, що в Джошуа є нігерійське коріння", – сказав Меркель.

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