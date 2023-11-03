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Усик: Фʼюрі ближчий мені, ніж Нганну

Сьогодні 23:23 112 0
Усик: Фʼюрі ближчий мені, ніж Нганну
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) не буде нагадувати володарю поясу WBC Тайсону Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) про бій з Френсісом Нганну.

Про це українець розповів порталу TNT Sports Boxing.

  Усик: Якщо Ф'юрі грав у поєдинку з Нганну, він має отримати Оскар

"Тайсон ближчий мені, ніж Нганну. Нганну — крутий хлопець, я його поважаю. Але не можна брудними речами працювати. У мене діти, хлопці дивляться, що я роблю. Люди дивляться, що я роблю. Не можна поводити себе як свиня. Якщо ти поводишся як свиня, ти будеш свинею", – сказав Усик.

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