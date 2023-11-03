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Усик: Якщо Ф'юрі грав у поєдинку з Нганну, він має отримати Оскар

Сьогодні 17:38 187 0
Усик: Якщо Ф'юрі грав у поєдинку з Нганну, він має отримати Оскар
Фото: Getty Images

Володар поясу WBC Тайсон Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) міг програти ексчемпіону UFC Френсісу Нганну (0-1, 0 КО).

Про це заявив чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО).

"Круто все було, неймовірний вечір. Мені сподобалося сидіти в рингсайді та спостерігати за всім, що відбувається.  Коли я побачив нокдаун, я трошки запереживав. Знаєте, я насамперед дуже хвилювався за Тайсона Ф’юрі. Тому що я думав, що можуть бути якісь порушення. Та я навіть кричав Тайсону, щоб він працював джебом і рухався.

З точки зору боксу Тайсон переміг. Звісно, що накладається те, що Нганну не є боксером, а Тайсон — чемпіон світу в надважкій вазі.  Мені взагалі здається, що це тайсонівська гра, щоб якось мене розслабити. Але я розумію, що мені потрібно зробити дуже багато роботи, щоб вийти з ним у ринг та здобути перемогу. Але якщо Ф’юрі грав, то я думаю, що він має отримати Оскар", – сказав Усик.

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