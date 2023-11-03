Усик: Ф’юрі - хитра людина, іноді він любить прикидатися

Олександр Усик прокоментував бій проти Тайсона Ф’юрі

Джерело - boxingnewsonline.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) повинний бути готовий 100 відсотків до бою проти Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це розповів сам український боксер.

"Я знаю, що Тайсон - хитра людина, іноді він любить прикидатися, але моя стратегія полягає в тому, що я повинен бути готовим до нього на 100 відсотків або навіть більше. Те, як підготувався Тайсон Ф’юрі, мене не хвилює. Це його справа. Я не буду розповідати вам про тактику, тому що Тайсон Ф’юрі може це прочитати. Цілком можливо, що він буде у набагато кращій формі", - сказав Усик.

Раніше повідомлялося, що бій Усика з Ф'юрі перенесли.