Воррен пояснив перенесення бою Усик - Ф’юрі

Бій між володарем WBC Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) та чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (21-0, 14 КО) не відбудеться 23 грудня.

Про це розповів промоутер британця Френк Воррен.

"Справа не лише в синцях, а й у тому, що у Тайсона був 12-тижневий табір і у нього народилася дитина. Це був важкий бій, тому йому потрібно повернутися додому і взяти кілька тижнів відпустки. І тоді у нього залишається лише шість тижнів для підготовки.

Якби бій проти Нганну закінчився раніше, то 23 грудня було б дуже вірогідною датою. Але коли Тайсон сказав, що все ще готовий битися з Усиком, я сказав: "Ти не готовий".

Бій відбудеться до 2 березня, і він буде за звання абсолютного чемпіона і всі чотири пояси. IBF вже дала згоду на це, і все зроблено. Бій відбудеться. Усі погодилися, і про нього буде оголошено досить скоро", — сказав Воррен.