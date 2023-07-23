Камбосос переміг Хьюза у бою за чемпіонський пояс IBO

Джерело - Чемпіон.

У Шоні (штат Оклахома, США) 30-річний ексчемпіон світу Джордж Камбосос із Австралії (20–2, 10 КО) переміг 33-річного британця Максі Хьюза (26–5–2, 5 КО).

На кону стояв чемпіонський пояс за другорядною версією IBO, яким володів Максі Хьюз.

Раніше Джордж Камбосос двічі програв американцю Девіну Хейні і втратив усі 4 пояси чемпіона світу в легкій вазі, завойовані у бою проти Тео Лопеса.

Камбосос виграв дуже непереконливо, але два з трьох суддів за підсумками 12 раундів віддали йому перемогу над Максі Хьюзом та пояс IBO.

Джордж Камбосос (Австралія) - Максі Хьюз (Британія) MD 12 (114–114, 117–111, 115–113)