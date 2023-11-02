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Нганну: Конор був правий – мені потрібно було бити Ф’юрі по ногах

Френсіс Нганну прокоментував бій проти Тайсона Ф’юрі
Сьогодні 10:10 244 0
Нганну: Конор був правий – мені потрібно було бити Ф’юрі по ногах
Фото - Getty Images
#Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон UFC Френсіс Нганну відреагував на пораду, яку йому дав боєць ММА Конор Мак-Грегор перед боєм з чемпіоном WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі.

Про це розповів сам боєць у Twitter.

"Конор був правий. Мені потрібно було бити його по ногах. Не можу повірити, що він вдарив мене ліктем", – написав Нганну.

Нагадаємо, чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) здобув перемогу в бою з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну (0-1, 0 КО). Поєдинок пройшов усю дистанцію в 10 раундів і завершився роздільним рішенням суддів - 96-93 та 95-94 на його користь Ф'юрі, один суддя віддав перемогу Нганну - 95-94.

Раніше повідомлялося, що Нганну хоче отримати реванш з Ф’юрі.

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