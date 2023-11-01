WBO може позбавити Баумгарднер титулу через допінг-тест

Всесвітня боксерська організація надіслала лист абсолютній чемпіонці у другій напівлегкій вазі Алісії Баумгарднер (15-1, 7 KO), яка в липні здала позитивний тест на допінг.

Про це повідомляє Boxing Scene.

У ньому зазначається, що вона має протягом 30 днів довести організації причини не позбавляти її поясу. В іншому випадку, титул можуть оголосити вакантним.

Якщо Баумгарднер не вдасться переконати WBO, їй загрожує дискваліфікація на 2 роки від участі в поєдинках, які санкціоновані організацією.

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