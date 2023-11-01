Головне
Збірна України з труднощами перемогла Грецію у жіночій Лізі націй
Вчора 19:09 1003
Асист Маліновського приніс Дженоа перемогу над Реджаною в Кубку Італії
Сьогодні 18:39 86
Чорноморець розгромив Зорю і вийшов у півфінал Кубка України
Сьогодні 16:58 434
Золота ера Дніпра
Сьогодні 14:51 5013
"Ми всі його діти, а наші діти - його внуки": як журналістська спільнота прощається з Артемом Франковим
Сьогодні 14:21 940
Динамо - Шахтар: де дивитися онлайн матч 13 туру УПЛ
Сьогодні 13:24 394
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка
Сьогодні 10:50 1221
Лунін може перейти у Челсі
Сьогодні 10:30 450
Бій Усика з Ф'юрі перенесли
Сьогодні 08:08 1933
Визначено найкращих гравця та тренера 12 туру УПЛ
Вчора 21:26 394
Прямі трансляції

WBO може позбавити Баумгарднер титулу через допінг-тест

Сьогодні 18:36 152 0
WBO може позбавити Баумгарднер титулу через допінг-тест

Всесвітня боксерська організація надіслала лист абсолютній чемпіонці у другій напівлегкій вазі Алісії Баумгарднер (15-1, 7 KO), яка в липні здала позитивний тест на допінг.

Про це повідомляє Boxing Scene.

У ньому зазначається, що вона має протягом 30 днів довести організації причини не позбавляти її поясу. В іншому випадку, титул можуть оголосити вакантним.

Якщо Баумгарднер не вдасться переконати WBO, їй загрожує дискваліфікація на 2 роки від участі в поєдинках, які санкціоновані організацією.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Золота ера Дніпра Золота ера Дніпра 5013
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 24128
Бій Усика з Ф'юрі перенесли Бій Усика з Ф'юрі перенесли 1933
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка 1221
Ганьба дня: організатори Золотого м'яча "віддали" Лінекеру нагороду Бєланова - українець емоційно відповів Ганьба дня: організатори Золотого м'яча "віддали" Лінекеру нагороду Бєланова - українець емоційно відповів 2914
Трубін намертво зловив м'яч після удару з 11 метрів у матчі Кубка Португальської ліги Трубін намертво зловив м'яч після удару з 11 метрів у матчі Кубка Португальської ліги 1142
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16704
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 25478 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 29464
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 41266 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 49910
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 26035