Гірн: Бій Джошуа проти Нганну більший, ніж поєдинок Усик - Ф'юрі

Можливий бій між колишнім чемпіоном у надважкій вазі Ентоні Джошуа та ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну перевершить поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Це масштабно. Я не думаю, що бій Ф’юрі - Усик такий. На мій погляд, бій Ей Джей проти Нганну більший, ніж Усик - Ф’юрі. Бій Ентоні проти Тайсона є спірним, але Ф’юрі має контракт на бій з Олександром, так що цього навіть не може статися. Я хотів би, щоб цей бій відбувся. Ей Джей нокаутує Тайсона", - сказав Гірн.