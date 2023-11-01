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Гірн: Бій Джошуа проти Нганну більший, ніж поєдинок Усик - Ф'юрі

Промоутер розповів про можливий бій Джошуа - Нганну
Сьогодні 16:18 327 0
Гірн: Бій Джошуа проти Нганну більший, ніж поєдинок Усик - Ф'юрі
Фото: Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну

Джерело - DAZN.

Можливий бій між колишнім чемпіоном у надважкій вазі Ентоні Джошуа та ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну перевершить поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Це масштабно. Я не думаю, що бій Ф’юрі - Усик такий.  На мій погляд, бій Ей Джей проти Нганну більший, ніж Усик - Ф’юрі. Бій Ентоні проти Тайсона є спірним, але Ф’юрі має контракт на бій з Олександром, так що цього навіть не може статися. Я хотів би, щоб цей бій відбувся. Ей Джей нокаутує Тайсона", - сказав Гірн.

Нагадаємо, Гірн хоче організувати бій Джошуа - Нганну в Африці.

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