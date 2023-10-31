Гірн хоче організувати бій Джошуа - Нганну в Африці

Джерело - tribuna.com.
Ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) може побитися проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну (0-1, 0 КО).
Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.
"Зараз Нганну треба або провести реванш з Ф’юрі, або поєдинок з Джошуа. Якщо бій Усик - Ф’юрі відбудеться, а я вірю в це, то відповідно Нганну повинен битися з Джошуа. А потім переможці цих поєдинків проведуть очний бій.
Якщо Френсіс переможе Тайсона, що він вже зробив, та здолає Джошуа - він у двох поєдинках від титульного бою. Він заробить довіру таким чином.
Джошуа проти Нганну - грандіозний поєдинок. Два гіганти в ринзі - хто знає, що станеться? Навіть не можу повірити, що обговорюємо таку можливість. Повага Френсісу - він витягнув Тайсона із зони комфорту.
Нганну може заробити лише в боксі, у ММА немає сенсу повертатися. Бій з Джошуа принесе йому значно більший гонорар, ніж Ф’юрі", - сказав Гірн.
Нагадаємо, чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) здобув перемогу в бою з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну (0-1, 0 КО). Поєдинок пройшов усю дистанцію в 10 раундів і завершився роздільним рішенням суддів - 96-93 та 95-94 на його користь Ф'юрі, один суддя віддав перемогу Нганну - 95-94.