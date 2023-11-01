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Команда Усика вимагає у Ф'юрі документи про травму

Олександр Красюк прокоментував перенесення бою Усик - Ф’юрі
Сьогодні 14:10 326 0
Команда Усика вимагає у Ф'юрі документи про травму
Фото - gettyimages
#Олександр Красюк, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - sport.ua.

Команда Олександра Усика хоче отримати медичні документи, які підтверджують травму боксера Тайсона Ф'юрі та неможливість проведення бою за всі титули 23 грудня.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Ми розумні люди і все розуміємо – травми трапляються. Проте все має бути зроблено правильно. Якщо він справді травмований, то потрібні документи, які це підтвердять. Є процедура.

Але, можливо, вони просто бояться Олександра Усика", – сказав промоутер Олександр Красюк.

Раніше повідомлялося, що бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком перенесли на кілька місяців.

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