Команда Усика вимагає у Ф'юрі документи про травму

Команда Олександра Усика хоче отримати медичні документи, які підтверджують травму боксера Тайсона Ф'юрі та неможливість проведення бою за всі титули 23 грудня.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Ми розумні люди і все розуміємо – травми трапляються. Проте все має бути зроблено правильно. Якщо він справді травмований, то потрібні документи, які це підтвердять. Є процедура.

Але, можливо, вони просто бояться Олександра Усика", – сказав промоутер Олександр Красюк.