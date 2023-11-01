Хргович став вільним агентом

Джерело - Чемпіон.

Обов’язковий претендент на титул IBF у надважкій вазі Філіп Хргович (15-0, 12 KO) став вільним агентом.

Про це повідомив інсайдер Ден Рафаель.

Справи Хрговича вів Калле Зауерланд з Wassermann Boxing, його співпромоутером був Едді Хірн з Matchroom Boxing.

Титулом IBF у надважкій вазі володіє Олександр Усик, який у лютому має провести бій проти Тайсона Ф’юрі.

Переможець цього бою повинен буде провести обов’язковий захист титулу IBF без проміжних поєдинків – наразі обов’язковим претендентом є саме Хргович.

Раніше Хргович відреагував на рішення IBF щодо бою Усик – Ф'юрі.