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Атлас: Я не можу піти проти Усика

Сьогодні 22:11 182 0
Атлас: Я не можу піти проти Усика
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Тедді Атлас

Джерело - proboxtv.com.

Майбутній бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) є складним для прогнозування.

Про це заявив американський тренер Тедді Атлас.

"Я з самого початку говорив, як ви будете ставити проти Усика, адже він виграв золоту медаль на Олімпійських іграх, об’єднав титули у важкій вазі і перейшов у суперважку.

Усі відзначали переваги Ф’юрі - Тайсон великий. Але я з самого початку сказав: "Я не можу йти проти Усика", я люблю Ф’юрі, він дуже добре підготовлений, і проти Нганну він мав невдалий виступ. 

Частково в цьому слід віддати належне Френсісу. І, можливо, морально Ф’юрі був не зовсім готовий до того, що мало статися. Він гадав, що буде простіше. 

Я не шукаю виправдань, віддайте належне Нганну, але, можливо, це трохи відіграло свою роль. Але суть у тому, що, як я вже сказав, я не можу виступати проти Усика, бо є одна річ, де ніхто не ставить галочку.

Так, вони кажуть, що в іншого хлопця (Ф’юрі - прим.) є джеб, він може дістати тебе, він більший, і все це. Але в Олександра завжди був один актив, ви знаєте, який він? Він знає, як перемагати. Ти не можеш піти проти такого хлопця, це складно", - сказав Атлас.

Раніше Красюк назвав умову, за якої бій Усик - Ф'юрі перенесуть.

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