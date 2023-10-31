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Красюк назвав умову, за якої бій Усик - Ф'юрі перенесуть

Красюк прокоментував бій Усик - Ф'юрі
Сьогодні 09:40 187 0
Красюк назвав умову, за якої бій Усик - Ф'юрі перенесуть
Фото - Getty Images
#Олександр Красюк, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) можуть перенести лише у випадку травми британського боксера після поєдинку з Френсісом Нганну.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Усик хоче битися 23-го грудня. Ми організували тренувальний табір в Іспанії. Олександр зосереджений на встановленій даті.

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Ми не давали своєї згоди на перенесення бою, але якщо Тайсон дійсно травмований, то, що ми зможемо зробити? Ми не хочемо перемогти суботню версію Ф'юрі. Це не принесе ніякої користі, ніяких кредитів", - розповів Красюк.

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