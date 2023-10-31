Красюк назвав умову, за якої бій Усик - Ф'юрі перенесуть

Красюк прокоментував бій Усик - Ф'юрі

Бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) можуть перенести лише у випадку травми британського боксера після поєдинку з Френсісом Нганну.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Усик хоче битися 23-го грудня. Ми організували тренувальний табір в Іспанії. Олександр зосереджений на встановленій даті. Актуально: Ф'юрі - Нганну: огляд бою ВІДЕО Ми не давали своєї згоди на перенесення бою, але якщо Тайсон дійсно травмований, то, що ми зможемо зробити? Ми не хочемо перемогти суботню версію Ф'юрі. Це не принесе ніякої користі, ніяких кредитів", - розповів Красюк.

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