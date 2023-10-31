Усик: Я взагалі не за гроші боксую

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) виходить у ринг не заради грошей.

Про це сказав сам боксер.

"Я взагалі не за гроші боксую, хлопці. Не за гроші. Це можливість стати дворазовим абсолютним чемпіоном, це не гроші, титули - це історія", - сказав Усик.

До бою з Нганну Ф’юрі наполягав на тому, що бій з Усиком має відбутися 23 грудня. Після поєдинку Воррен сказав, що поєдинок за звання абсолюта пройде на початку наступного року.

Раніше Красюк назвав умову, за якої бій Усик - Ф'юрі перенесуть.