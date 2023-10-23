Джошуа: У квітні поб'юся з Вайлдером

Джерело - Sky Sports.
Колишній чемпіон у суперважкій вазі Ентоні Джошуа має намір провести бій з Деонтеєм Вайлдером.
Про це британець розповів порталу Sky Sports.
"Чесно кажучи, я тут заради фанатів, і я знаю, чого вони хочуть, і моя робота – дати їм це. Я на 100 відсотків виконаю свою частину угоди, м’яч на боці команди Ф’юрі.
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Потрібно робити крок за кроком. У грудні я хочу повернутися, а, можливо, у квітні поб’юся з Вайлдером. Мені треба здобути перемогу. Після цього можна говорити про велике майбутнє", - сказав Джошуа.
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