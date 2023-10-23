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Джошуа: У квітні поб'юся з Вайлдером

Британський боксер розповів про своє майбутнє
Сьогодні 12:19 144 0
Джошуа: У квітні поб'юся з Вайлдером
Фото: Getty Images
#Ентоні Джошуа

Джерело - Sky Sports.

Колишній чемпіон у суперважкій вазі Ентоні Джошуа має намір провести бій з Деонтеєм Вайлдером.

Про це британець розповів порталу Sky Sports.

"Чесно кажучи, я тут заради фанатів, і я знаю, чого вони хочуть, і моя робота – дати їм це. Я на 100 відсотків виконаю свою частину угоди, м’яч на боці команди Ф’юрі.

  Раніше Усик зробив прогноз на бій Вайлдер - Джошуа

Потрібно робити крок за кроком. У грудні я хочу повернутися, а, можливо, у квітні поб’юся з Вайлдером. Мені треба здобути перемогу. Після цього можна говорити про велике майбутнє", - сказав Джошуа.

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