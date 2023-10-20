Усик зробив прогноз на бій Вайлдер - Джошуа

У можливому бою з Ентоні Джошуа (26-3, 23 KO) Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 KO) мав би більше шансів на перемогу.

Про це заявив володар титулів WBO/WBA/IBF/IBO/The Ring Олександр Усик (21-0, 14 KO) на каналі USYK17.

"Мені здається, що був би крутий бій. У Вайлдера просто є одна неймовірна риса: коли він влучить один раз, можна вже не бити. Ось якраз у бою Джошуа – Вайлдер шанси 50 на 50, навіть я б сказав 60 на 40 на користь Вайлдера, тому що він б'є неймовірно сильно, а Ентоні може пропускати. Якщо Деонтей доносить свій постріл, то люди починають летіти. Але цікавий бій був би", - сказав Усик.