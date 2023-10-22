Усик і Ф'юрі готуються провести бій у заплановану дату

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона має відбутися вже цього року

Джерело - Boxing King Media.

Володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі все ж проведе об'єднавчий бій з чемпіоном за версіями WBA, WBO та IBF Олександром Усиком відбудеться 23 грудня, як і планувалося спочатку.

Про це заявив менеджер Ф'юрі Спенсер Браун.

"Можу запевнити вас, що це не так (що Усик не зможе провести бій 23 грудня). Я вам категорично можу сказати, що ми збираємося провести бій 23 грудня. Насправді ми ні про що інше не турбуємось. Учора ввечері ми обговорили ситуацію з Джорджем та Френком Ворренами. У нас була довга розмова. Ми на повну готуємося до 23 грудня", - сказав Браун.

Раніше Усик зізнався, чи вірить він, що бій із Ф'юрі відбудеться у грудні.