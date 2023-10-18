Усик: Дуже хотілося б, щоб бій з Ф'юрі відбувся у грудні

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) хоче провести бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) у грудні.

Про це він розповів порталу USYK17.

"Те, що він має відбутися у грудні – хотілося б, дуже хотілося б, але я не впевнений. Багато речей, які можуть завадити цьому поєдинку. Але хотілося, щоб нічого цьому не завадило. Дійсно хочеться довести до неймовірного кінця цю історію", - сказав Усик.