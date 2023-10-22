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Прогрейс назвав умову для бою з Девісом

Американець висловився про статус потенційного поєдинку
Сьогодні 10:55 165 0
Прогрейс назвав умову для бою з Девісом

Джерело - Boxing News 24.

Чемпіон світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Реджис Прогрейс готовий провести поєдинок зі своїм співвітчизником Джервонтою Девісом.

Про це заявив сам боксер.

"Немає ніякої проміжної ваги. Ми будемо битися в 140 фунтах. Я неодноразово говорив, що хочу бути схожим на Хаглера у своєму дивізіоні. Ні, ми не будемо битися в проміжній вазі. Тільки 140 фунтів. Ось і все.

Чи вважаю я поєдинок проти Танка найбільшим із можливих? Звичайно. Усі обирають обличчя боксу між Девісом і Канело. Ймовірно, це буде найбільший бій. В один ряд ще можна поставити Раяна Гарсію і Теофімо Лопеса", - сказав Прогрейс.

Раніше Прогрейс звинуватив Хейні у видалення поразки зі свого рекорду.

Хейні та Прогрейс проведуть бій 9 грудня.

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