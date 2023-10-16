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Прогрейс: На початку кар’єри Хейні заплатив за видалення поразки зі свого рекорду

Реджис Прогрейс прокоментував рекорд Девіна Хейні
Сьогодні 14:37 150 0
Прогрейс: На початку кар’єри Хейні заплатив за видалення поразки зі свого рекорду
Фото - gettyimages
#Девін Хейні, #Реджис Прогрейс

Джерело - Чемпіон.

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні 30-0, 15 КО) насправді не є непереможним бійцем.

Про це розповів чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Реджис Прогрейс (29-1, 24 КО) у X (Twitter).

"Я чув, що на початку своєї кар’єри Девін програв бій у Мексиці, але заплатив за те, щоб поразку видалили з його рекорду. Якщо це правда, то це найслабше лайно, про яке я коли-небудь чув у боксі. Пресконференцій вже у вівторок і вам, журналісти, краще не пропускати це лайно", – написав Прогрейс.

Нагадаємо, Девін Хейні скористався правом "суперчемпіона", щоб отримати бій за титул чемпіона WBC в першій напівсередній вазі, яким володає Реджис Прогрейс. Поєдинок між ними призначений на 9 грудня.

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