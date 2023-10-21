Хопкінс: Не бачу Канело на вершині P4P

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) Сауль Канело не стане вже найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії (P4P).

Про це розповів колишній чемпіон світу Бернард Хопкінс.

"Джервонта Девіс – через те, як він стратив Раяна Гарсію. Те, як він це зробив.

Мені подобається Танк, але бій Кроуфорда проти Спенса не можна недооцінювати. Кроуфорд йде слід за Танком.

Канело в топ-3, але я не бачу його на вершині", – сказав Хопкінс.