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Ф’юрі: Вайлдер був найпотужнішим панчером у надважкій вазі

Тайсон Ф’юрі прокоментував бій з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.
Сьогодні 11:40 193 0
Ф’юрі: Вайлдер був найпотужнішим панчером у надважкій вазі
Фото - Getty Images
#Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну, #Деонтей Вайлдер

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) зміг перемогти найпотужнішого панчера у надважкій вазі - Деонтея Вайлдера (43-2-1, 42 KO).

Про це розповів сам британський боксер.

"Люди кажуть, що Вайлдер був найпотужнішим панчером у надважкій вазі, але я побив його. Я нокаутував його, тому забрав у нього цю корону. Мене не турбують здібності людини, тому що це талант, даний йому богом.

Френсіс Нганну сильний, він може вдарити та нокаутувати опонента – це те, що він робить. Але всі ці хлопці можуть вдарити. Якщо ти дозволиш боксеру надважкої ваги вдарити тебе по обличчю, це буде нокаут.

Отже, від мене залежить, чи дозволю я цьому відбутися. Якщо він завдасть удару, то добре. Якщо ні, то ні. Але моє підборіддя – це не аркуш паперу. Ви зрозумієте, що я дуже міцний. Ось чому я провів 34 бої без поразок за 15 років", – сказав Ф’юрі.

Раніше Усик зробив прогноз на бій Ф'юрі - Нганну.

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