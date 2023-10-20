Джошуа: Мессі більш природжений спортсмен, Роналду довелося попрацювати

Джерело - Men’s Health.
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) порівняв Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.
Про це він розповів порталу Men's Health.
Усик зробив прогноз на бій Вайлдер - Джошуа
"Вони обидва великі. Але мені здається, що Мессі більш природжений спортсмен, Роналду довелося попрацювати. Звісно, вони обидва багато працюють, але Роналду потрібно було зробити більше, і він зробив", - сказав Джошуа.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!