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Джошуа: Мессі більш природжений спортсмен, Роналду довелося попрацювати

Вчора 20:07 379 0
Джошуа: Мессі більш природжений спортсмен, Роналду довелося попрацювати
Фото: Getty Images
#Ентоні Джошуа

Джерело - Men’s Health.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) порівняв Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

Про це він розповів порталу Men's Health.

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"Вони обидва великі. Але мені здається, що Мессі більш природжений спортсмен, Роналду довелося попрацювати. Звісно, вони обидва багато працюють, але Роналду потрібно було зробити більше, і він зробив", - сказав Джошуа.

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