Джошуа: У Ф'юрі точно є проблеми з психікою

Колишньому чемпіону в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) сподобався серіал про чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це він розповів порталу Men’s Health.

"Мені подобається. Мені подобаються його діти. Вони такі кумедні. Його дружина вірна, так підтримує. Частково дивлюся його, тому що він дає мені розуміння, яке, можливо, я зможу використати, якщо ми будемо битися. Як ти можеш змінювати його настрій. Кажуть, що я психічно слабкий. У нього точно є проблеми з психікою", - сказав Джошуа.