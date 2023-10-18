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Чісора назвав наступного суперника Джошуа

Ентоні Джошуа може вийти в ринг проти Джаррелла Міллера
Сьогодні 12:27 229 0
Чісора назвав наступного суперника Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Дерек Чісора, #Джаррелл Міллер

Джерело - boxing-social.com.

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 KO) може побитися з Джаррелом Міллером.

Про це розповів британський боксер Дерек Чісора (34-13, 23 KO).

"Великий малюк Міллер. Джаррелл Міллер, якщо він не приймає анаболічні стероїди. Нарешті це має статися. Щось саме таке", – сказав Чісора.

Відзначимо, що бій Міллера і Джошуа мав відбутися у 2019 році. Поєдинок не відбувся через те, що в організмі Міллера знайшли заборонені речовини. Енді Руїс-молодший, який вийшов на заміну, шокував світ, зупинивши Джошуа в сьомому раунді.

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