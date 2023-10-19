Гірн назвав переможця бою Усик - Ф'юрі

Едді Гірн прокоментував бій Усик - Ф'юрі

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) є фаворитом у бою проти володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Ф'юрі виграє цей бій, але це буде дуже складний поєдинок для нього. Я не очікую, що їхнє протистояння стане найбільшим, яке ми коли-небудь бачили, але все ж це цікавий поєдинок. Ф'юрі доведеться повозитися з Усиком, але він знайде спосіб перемогти", - відзначив Гірн.

Раніше повідомлялося, що бій має відбутися наприкінці 2023 року у Саудівській Аравії, орієнтовна дата – 23 грудня. Якщо не вдасться влаштувати бій у грудні, то його обов'язково проведуть у січні 2024 року.