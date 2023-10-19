Усик відвідає бій Ф'юрі - Нганну

Усик стане глядачем боксерського поєдинку в Саудівській Аравії.

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) буде присутнім на поєдинку між володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) та ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

Про це розповів сам український боксер.

"Маю намір. Маю намір бути присутнім у Саудівській Аравії, своїми очима подивитися цей бій. Відео, як вони все це розкручують, відео - круті. Але це шоу. Для людей це шоу. Для професійних спортсменів ми розуміємо, що це, але для людей це шоу. У такий час живемо", - розповів Усик

Бій Ф'юрі та Нганну відбудеться 28 жовтня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.