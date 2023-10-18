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Ф'юрі: Одної миті я тут, наступної - завершив кар’єру

Ф'юрі розповів про можливе завершення кар'єри
Вчора 23:01 185 0
Ф'юрі: Одної миті я тут, наступної - завершив кар’єру
Фото: Getty Images
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) не знає, коли закінчить кар'єру.

Про це він розповів порталу Daily Mail Sport Boxing.

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"Я не знаю. Не секрет, що мої думки міняються немов вітер або погода у Великій Британії. Одної миті я тут, наступної – завершив кар’єру. Хто знає? Але одну річ я знаю – насолоджуйтеся, поки можете, тому що більше ніколи не буде ще одного Тайсона Ф’юрі. Не було до мене, не буде й після", - сказав Ф'юрі.

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