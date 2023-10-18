Усик: Я думаю, що мені дуже мало залишилось у великому спорті

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) задумується про завершення кар’єри.

Про це він розповів порталу USYK17.

"Кожного дня. Кожного дня у мене думки про моє майбутнє, про бокс, про життя, про великий поєдинок. В якийсь момент, лягаючи спати після молитви я подумав: "Навіщо я про це все думаю?" Якщо я буду про це все думати, наприклад, чи чекати чогось – це не працює. Просто треба займатись тим, що на цей момент ти маєш, якусь справу, але думати про якусь велику справу, яка тебе чекає попереду.

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Але кожного дня я думаю про бокс, кар’єру, яка ще на хорошій стадії. У мене є бажання, я хочу тренуватися, хочу боксувати. Але будемо реалістами, я думаю, що мені дуже мало залишилось у великому спорті. Я це для себе кажу, тому що справді я підхожу до того моменту, коли треба задумуватись про інший вид діяльності, яким ти будеш займатися після завершення своєї професійної кар’єри", - сказав Усик.

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