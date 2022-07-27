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Мейвезер та Мак-Грегор близькі до підписання контракту про реванш

Сьогодні 12:28 193 0
Реванш відбудеться за правилами боксу
Мейвезер та Мак-Грегор близькі до підписання контракту про реванш
#Конор Мак-Грегор, #Флойд Мейвезер

Джерело - tribuna.com.

Легендарний боксер Флойд Мейвезер та ексчемпіон UFC Конор Мак-Грегор близькі до підписання контракту про реванш.

Про це повідомляють джерела The Sun.

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"Конор погодиться на бій лише у випадку, якщо Флойд поставить на кін свій професійний рекорд. Цей поєдинок буде не виставковим, а офіційним. Він відбудеться у вазі 70,3 кг. Це те, що відомо зараз.

Це буде останній вихід Флойда на ринг – таке не можна пропустити. Угода близька до завершення. Обидві сторони узгодили особисті умови. Це буде фінальне шоу, і так, – рекорд Флойда стоятиме на коні.

Мейвезер бачить у цьому завершення своєї ери та початком ери Джервонти Девіса. Він вірить, що це буде найбільший вечір боксу, який ми колись побачимо.

Він сказав, що людям краще приготуватися до чогось захоплюючого. Наразі є суперечки про кількість раундів – команда Конора хоче 10. Але угода однозначно близька до завершення", – йдеться у повідомленні.

Мак-Грегор та Мейвезер провели перший боксерський бій у серпні 2017 року. Тоді Флойд переміг технічним нокаутом у 10-му раунді.

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