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Хейні: Я набагато кращий за Прогрейса

Девін Хейні прокоментував бій проти Реджиса Прогрейса
Сьогодні 15:27 251 0
Хейні: Я набагато кращий за Прогрейса
Фото - gettyimages
#Девін Хейні, #Реджис Прогрейс

Джерело - fightnews.

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 КО) впевнений у своїй перемозі над володарем поясу WBC у першій напівсередній вазі Реджисом Прогрейсом (29-1, 24 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Збираюся вибити з нього все лайно. Я вдячний за те, що битимусь за титул, і це моя мрія. Це величезний бій для боксу, і це велика можливість для мене, тому що я завжди мріяв стати чемпіоном світу у двох вагових категоріях.

Я щасливий, що можу втримати свої титули, але також щасливий, що можу кинути виклик Реджису, який є найкращим у першій напівсередній вазі. Але я покажу, що я на іншому рівні, що я найкращий. В захваті від цього. Думаю, що бій закінчиться феєрверком. Я набагато кращий за нього", - сказав Хейні.

Раніше Прогрейс звинуватив Хейні у видалення поразки зі свого рекорду.

Хейні та Прогрейс проведуть бій 9 грудня.

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