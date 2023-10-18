Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 КО) впевнений у своїй перемозі над володарем поясу WBC у першій напівсередній вазі Реджисом Прогрейсом (29-1, 24 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Збираюся вибити з нього все лайно. Я вдячний за те, що битимусь за титул, і це моя мрія. Це величезний бій для боксу, і це велика можливість для мене, тому що я завжди мріяв стати чемпіоном світу у двох вагових категоріях.

Я щасливий, що можу втримати свої титули, але також щасливий, що можу кинути виклик Реджису, який є найкращим у першій напівсередній вазі. Але я покажу, що я на іншому рівні, що я найкращий. В захваті від цього. Думаю, що бій закінчиться феєрверком. Я набагато кращий за нього", - сказав Хейні.