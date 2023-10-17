Тейлор: Ф'юрі занадто великий для Усика

Тайсон Ф'юрі (21-0, 14 KO) занадто великий для Олександра Усика (33-0-1, 24 KO).

Про це заявив колишній абсолютний чемпіон Джош Тейлор (19-1, 13 КО).

"Я думаю, що Тайсон занадто великий і сильний для Усика. Я дійсно думаю, що Усик доставить йому величезні проблеми з його тактикою, але я завжди говорив.

Він занадто великий, щоб його міг перемогти Усику. Даніель Дюбуа доставив йому невелику проблему з ударами по корпусу", - сказав Тейлор.