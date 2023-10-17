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Ф’юрі: Джошуа - ледар, який був нокаутований і програв три бої

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі висловився з приводу Ентоні Джошуа.
Сьогодні 15:38 228 0
Ф’юрі: Джошуа - ледар, який був нокаутований і програв три бої
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - isport.ua.

Ексчемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) не заслужив бій з володарем поясу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це розповів сам "Циганський король".

"Мені не хвилює, що говорить Джошуа, адже вважаю його неробою. Цей хлопець нероба, який був нокаутований і програв три бої. Ви більше не можете порівнювати його зі мною.

Мені нецікавий бій із ним. Все, бульбашка лопнула. Мені вже нецікаво перемогти Ентоні. Його двічі відшльопав Усик і нокаутував товстун. Тож цей бій не в моїх інтересах.

Зараз я б'юся з хлопцем, який перебуває в розквіті сил. Нганну є сильним панчером. Тож нехай стане в чергу. Бій не можливий. Він мертвий", – сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, Ф’юрі впевнений у своїй перемозі над Усиком.

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