Ф’юрі: Джошуа - ледар, який був нокаутований і програв три бої

Ексчемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) не заслужив бій з володарем поясу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це розповів сам "Циганський король".

"Мені не хвилює, що говорить Джошуа, адже вважаю його неробою. Цей хлопець нероба, який був нокаутований і програв три бої. Ви більше не можете порівнювати його зі мною.

Мені нецікавий бій із ним. Все, бульбашка лопнула. Мені вже нецікаво перемогти Ентоні. Його двічі відшльопав Усик і нокаутував товстун. Тож цей бій не в моїх інтересах.

Зараз я б'юся з хлопцем, який перебуває в розквіті сил. Нганну є сильним панчером. Тож нехай стане в чергу. Бій не можливий. Він мертвий", – сказав Ф’юрі.