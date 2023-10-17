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Ф'юрі назвав головну ціль у бою з Нганну

Ф'юрі прокоментував бій з Нганну
Сьогодні 10:25 262 0
Ф'юрі назвав головну ціль у бою з Нганну
Фото - Getty Images
#Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну

Джерело - Boxing King Media.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі планує нокаутувати ексчемпіона UFC Френсісом Нганну.

Про це розповів сам британський боксер.

"Я спробую нокаутувати Нганну. Якщо нокаут прийде в першому раунді, то я нокаутую його в першому раунді. Але не страшно, якщо нокаут станеться пізніше. Не треба забувати, що у нас десятираундовий бій. Десять раундів по три хвилини плюс 25 секунд відпочинку між ними.

Я тренуюсь уже 12 тижнів. Як правило, я готуюся п'ять-шість тижнів, але я не бився з грудня минулого року. Я скинув 150 фунтів (68 кілограмів) за чотири тижні, просто дотримуючись кето-дієти", - відзначив Ф'юрі.

Бій Ф'юрі та Нганну відбудеться 28 жовтня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

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