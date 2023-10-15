Ексчемпіон світу: Ф'юрі - однозначний фаворит у поєдинку з Усиком

Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) у майбутньому поєдинку з Олександром Усиком (20-0, 13 KO) є абсолютним фаворитом.

Про це заявив колишній чемпіон світу Карл Фремптон.

"Думаю, що Ф'юрі однозначний фаворит в цьому поєдинку. Я завжди думав, що він фаворит, але після виступів Усика в бою проти Дюбуа здається, що йому можна зробити боляче від влучень по корпусу.

Це Ф'юрі може зробити. Він вміє боксувати, він жорсткий і стійкий. Але він в тому числі складний як монстр, і я вважаю, що через це він переможе", - сказав Фремптон.