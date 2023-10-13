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У поєдинка Усик - Ф’юрі є опція реваншу

Олександр Красюк прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Сьогодні 17:58 130 0
У поєдинка Усик - Ф’юрі є опція реваншу
#Олександр Красюк, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Luckypunch.net.

У контракті чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО) на бій з чемпіоном WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) є опція реваншу.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

Про це Красюк повідомив президенту Світової боксерської організації Франциско Варкарселлю під час засідання рейтингового комітету WBO.

Раніше повідомлялося, що бій має відбутися наприкінці 2023 року у Саудівській Аравії, орієнтовна дата – 23 грудня. Якщо не вдасться влаштувати бій у грудні, то його обов'язково проведуть у січні 2024 року.

При цьому бій Ф’юрі з Нганну 28 жовтня залишається в силі.

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