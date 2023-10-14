Санчес: Для мене найкращим суперником буде Вайлдер

Кубинський суперважковаговик Френк Санчес має намір провести бій з ексчемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером.

Про це він розповів порталу BoxingScene.

"Мине рік, перш ніж Ф’юрі та Усик проведуть 2 бої, це надто довго, щоб чекати титульного бою. Тому для мене наступним найкращим варіантом буде Деонтей Вайлдер. Джаред Андерсон не битиметься зі мною. Я попросив WBO допомогти організувати поєдинок проти Андерсона. Мені сказали, що президент WBO Пако Валькарсель звернувся до Top Rank, щоб вони дозволили Джареду, який посідає друге місце в рейтингу, битися з третім номером, і Top Rank відмовили.

Руїс: Мені наснилося, що я побив Вайлдера

Залишається Вайлдер. Я розумію, що Енді Руїс просить нереальні гроші, тож забудьте про нього. Я не випрошуватиму непідйомну суму, адже знаю, що виграю у Вайлдера. Я поважаю його. Він дуже сильний боєць, але я думаю, що вийду переможцем. Сподіваюся, він замислиться про бій зі мною. Думаю, любителям боксу цей бій буде цікавим. Подивимося, що станеться у майбутньому, але все, що я можу зробити, це старанно працювати у залі та бути готовим до всього", - сказав Санчес.