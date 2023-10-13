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Руїс: Мені наснилося, що я побив Вайлдера

Сьогодні 14:51 178 0
Руїс: Мені наснилося, що я побив Вайлдера
#Енді Руїс, #Деонтей Вайлдер

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс (35-2, 22 КО) готовий битися проти ексчемпіона Деонтея Вайлдера (43-2-1 42 KO).

Про це він розповів порталу Boxing Scene.

"Вайлдере, давай поговоримо віч-на-віч. У тебе є мій номер, а в мене твій. Давай зателефонуємо і зробимо це, брате. Якщо він думає, що битися зі мною легко, то дай мені 25 млн доларів, які, як ти кажеш, я просив. Мені наснилося, що я побив Деонтея Вайлдера. Бог дав мені сон, у якому я підняв руку. Я вже давно намагаюся з ним побитися. Я виграю у нього нокаутом.

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Все, що я збираюся зробити, це контратакувати його удари і все. Я залишусь маленьким і маю намір перемогти. Я збираюся перемогти його за допомогою комбінацій. Бачити удари, реакцію, вибухову силу та завдавати йому цього чудового удару. Я збираюся повернутися наступного року. Жоден бій не буває легким, повірте мені. Навіть якщо ти б’єшся з найлегшим хлопцем, це непросто", - сказав Руїс.

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