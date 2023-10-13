Руїс: Мені наснилося, що я побив Вайлдера

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс (35-2, 22 КО) готовий битися проти ексчемпіона Деонтея Вайлдера (43-2-1 42 KO).

Про це він розповів порталу Boxing Scene.

"Вайлдере, давай поговоримо віч-на-віч. У тебе є мій номер, а в мене твій. Давай зателефонуємо і зробимо це, брате. Якщо він думає, що битися зі мною легко, то дай мені 25 млн доларів, які, як ти кажеш, я просив. Мені наснилося, що я побив Деонтея Вайлдера. Бог дав мені сон, у якому я підняв руку. Я вже давно намагаюся з ним побитися. Я виграю у нього нокаутом.