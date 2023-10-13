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Батько Ф’юрі назвав умову бою Тайсона з Джошуа

Ентоні Джошуа потрібно спочатку перемогти Деонтея Вайлдера
Сьогодні 23:10 187 0
Батько Ф’юрі назвав умову бою Тайсона з Джошуа
Фото - Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі, #Деонтей Вайлдер, #Джон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Ексчемпіону світу Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) може провести бій із володарем поясу WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) лише за певних умов.

Про це розповів батько британського боксера Джон Ф’юрі.

"Єдиний спосіб, за якого це може статися — це якщо Джошуа переможе Деонтея Вайлдера.

Усі пропускають Вайлдера, і ніхто не хоче зустрічатися з ним. Я не можу терпіти Деонтея як людину, але кожен боксер на планеті його боїться. Звісно, крім Циганського короля, який двічі переміг його.

Якщо Ей Джей хоче зустрітися з Тайсоном, нехай він переможе Вайлдера. Ніхто не хоче Вайлдера. Вони не можуть забрати силу Деонтея.

Усім їм доведеться зіткнутися з Вайлдером, щоб дістатися до Циганського короля. Якщо вони думають, що збираються принизитися, а потім отримають кілька мільйонів, коли вони цього не заслуговують…

Врешті-решт, Джошуа легко отримав пояси. Нехай він заробить свої нагороди, щоб дістатися до Циганського короля", – сказав Ф’юрі-старший.

Раніше повідомлялося, що у поєдинку Усик - Ф’юрі є опція реваншу.

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