Батько Ф’юрі назвав умову бою Тайсона з Джошуа

Джерело - tribuna.com.
Ексчемпіону світу Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) може провести бій із володарем поясу WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) лише за певних умов.
Про це розповів батько британського боксера Джон Ф’юрі.
"Єдиний спосіб, за якого це може статися — це якщо Джошуа переможе Деонтея Вайлдера.
Усі пропускають Вайлдера, і ніхто не хоче зустрічатися з ним. Я не можу терпіти Деонтея як людину, але кожен боксер на планеті його боїться. Звісно, крім Циганського короля, який двічі переміг його.
Якщо Ей Джей хоче зустрітися з Тайсоном, нехай він переможе Вайлдера. Ніхто не хоче Вайлдера. Вони не можуть забрати силу Деонтея.
Усім їм доведеться зіткнутися з Вайлдером, щоб дістатися до Циганського короля. Якщо вони думають, що збираються принизитися, а потім отримають кілька мільйонів, коли вони цього не заслуговують…
Врешті-решт, Джошуа легко отримав пояси. Нехай він заробить свої нагороди, щоб дістатися до Циганського короля", – сказав Ф’юрі-старший.
Раніше повідомлялося, що у поєдинку Усик - Ф’юрі є опція реваншу.