Батько Ф'юрі: Бій Вайлдера з Усиком триватиме 1 раунд

Чемпіон WBO, WBA та IBF Олександр Усик не зможе перемгти ексчемпіона Деонтея Вайлдера.

Про це розповів батько Тайсона Ф'юрі Джон.

"Бій Вайлдера з Усиком триватиме 1 раунд. Усик не вийшов би з першого раунду з Деонтеєм. Це чиста правда. Ось як це бачу. Багато хто, хто розуміється на боксі, знає, що це правда.

Ф'юрі про Вайлдера: У нього серце лева

Усик уникав бою з Вайлдером. Джошуа теж уникав його, усі у топ-5 уникали його з однієї причини – у нього є сила, яка гасить світло. Ось чому великий "Циганський король" стоїть один і домінує", - сказав Ф’юрі-старший.