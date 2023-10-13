Головне
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його наступному бою
Вчора 08:00 3716
Підтримаймо збірну України у Празі!
Сьогодні 16:15 1320
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол
Сьогодні 16:14 1395
Роспутько попросив політичного притулку на росії
Сьогодні 16:10 70
Калініна поступилася Ціньвень у чвертьфіналі турніру в Китаї
Сьогодні 15:51 175
Постекоглу став найкращим тренером місяця в АПЛ
Сьогодні 15:42 173
Гірник-Спорт переграв МФК Металург: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 15:14 189
Берінчик може отримати бій за титул WBO у легкій вазі
Сьогодні 12:37 263
Рейнджерс розгромив Баффало, Коламбус поступився Філадельфії: результати матчів НХЛ
Сьогодні 10:37 370
Президент WBO: Мені сказали, що Ломаченко збирається йти на пенсію
Сьогодні 10:21 305
Прямі трансляції

Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа”

Ми попросили відомого нумеролога розкласти матрицю можливого суперника Олександра Усика.
Сьогодні 16:18 11914 0
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа”
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Тайсон Ф'юрі шокує заявами своїх численних фанів. Причому досить часто ці заяви суперечать одна одній. То британець йде на пенсію, але через кілька тижнів чемпіон світу WBC стверджує, що буде боксувати до 59 років. А, наприклад, після перемоги над Володимиром Кличком “Циганський барон” взагалі втратив почву під ногами і на довгий час дистанціювався від боксу. Більш того, Ф'юрі зізнався, що тоді у нього з'явилися думки про самогубство. Champion.com.ua звернувся до відомого українського нумеролога Інни Розенко та попросив її розібрати матрицю поки непереможного британського боксера. 

Якщо подивитися на дату народження Ф'юрі, то ми бачимо, що в нього є бажання бути хорошим за будь-яку ціну, але обставини виходять з-під контролю і часто-густо все йде не за планом, - стверджує Інна Розенко. - У британця стоїть програма “Пригнічена душа”, тому він змушений носити дуже багато “масок”. Відомість та публічність - його лозунг по життю. Також в нього стоїть програма яка називається “Публічна ганьба”. Парадоксально, але через його особисті ганебні поступки у нього тільки зростає популярність. Приклади - звинувачення у зловживанні забороненими препаратами, позбавлення боксерської ліцензії, які мали місце в його професійній боксерській кар’єрі. Після таких “фінтів” багато хто з прихильників перестає цікавиться своїм героєм, але у Ф'юрі тільки збільшилася фанбаза. Також у боксера є страх зробити перший крок в прийнятті рішень. Він слухає інших: промоутерів, радників  і часто-густо приймає рішення, покладаючись на їх експертність. Голосні заяви говорять про його невтомне бажання бути почутим. Фокус на результатах після розмов, але в глибині душі цей сценарій обтяжує британця. 

Читайте також: Ф’юрі: Я як Професор з Людей Ікс – мутант, який має телепатичні здібності

При цьому по своїй натурі Тайсон Ф'юрі -“добряк”. і має достатньо плюсових якостей.В нього відкрите серце, яке дарує любов. Можливо, саме звідси йде його бажання бути багатодітним батьком. Британцю рекомендовано займатися проектами служіння для людей, благодійністю. Він відчуває комфорт, коли робить щось для оточуючих. Пам'ятаємо, як декілька років тому  Ф'юрі охоче пригощав своїх фанів пивом в британському пабі. Чемпіон світу WBC володіє здатністю креативно мислити, робити нестандартний аналіз ситуації, бачить позитив в людях. Також у нього є здатність до музики та музикальної гармонії.

Владислава Розенко, Чемпіон

Коментарі ()
Популярне зараз
Молодіжна збірна України розгромила Люксембург у кваліфікації Євро-2025 Молодіжна збірна України розгромила Люксембург у кваліфікації Євро-2025 1186
Підтримаймо збірну України у Празі! Підтримаймо збірну України у Празі! 1320
Український шахіст загинув на війні з росією Український шахіст загинув на війні з росією 1543 1
Фанат підколов Мудрика у таборі збірної України, Михайло відразу відповів - ВІДЕО Фанат підколов Мудрика у таборі збірної України, Михайло відразу відповів - ВІДЕО 2550
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол 1395
Хорватія поступилась Туреччині, Латвія у меншості переграла Вірменію Петракова: результати матчів кваліфікації Євро-2024 Хорватія поступилась Туреччині, Латвія у меншості переграла Вірменію Петракова: результати матчів кваліфікації Євро-2024 1640
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 57332 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 154537 7
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 324550 9
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 32117
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 119529
Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 18391