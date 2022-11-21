Головне
Збірна Англії розгромила Іран у першому турі ЧС-2022
Сьогодні 17:13 818
Сенегал - Нідерланди - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 17:58 1200
Гол Циганкова приніс Динамо перемогу над Вересом у 14 турі УПЛ
Сьогодні 15:53 396
Сидорчук порушив правила паркування у супроводі Бущана та Денисова - ВІДЕО
Сьогодні 13:12 2297
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя
Сьогодні 11:32 562
Сенегал - Нідерланди: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 10:37 2533
Рейтинг ATP: Джокович повернувся до ТОП-5
Сьогодні 09:39 35219
Рейтинг WTA: Калініна залишається першою ракеткою України
Сьогодні 08:58 254257
Англія - Іран: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:19 2571
Англія зіграє з Іраном, США проти Вельсу: розклад матчів 21 листопада на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 07:02 4060
Прямі трансляції

Ф’юрі: Я як Професор з Людей Ікс – мутант, який має телепатичні здібності

Сьогодні 18:30 203 0
Тайсон Ф'юрі порівняв себе із супергероєм
Ф’юрі: Я як Професор з Людей Ікс – мутант, який має телепатичні здібності
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) вміє впливати на стан суперників.

Про це розповів сам британський боксер.

"Коли справа дійшла до інтелектуальних ігор, необхідних для того, щоб бути у заголовках усіх провідних видань та домінувати над своїм суперником, я виявився великим майстром у цьому.

Я як Професор з "Людей Ікс" – мутант, який має телепатичні здібності, який може впливати на думки люді на відстані 250 миль.

Під час пресконференцій та інтерв’ю я завжди намагався покопатися в голові у свого суперника, особливо якщо навпроти мене досвідчений опонент. Під час зважування та заходів для ЗМІ я вивів із себе багатьох великих чемпіонів, таких як Володимир Кличко.

Будь-хто, хто збирався побитися зі мною напередодні титульного бою, опинявся на емоційних американських гірках. Ця подорож струшує їх, закручує штопором, і вони потрапляють у петлю за петлею.

Я їх ковтаю на одному кінці мотузки, а після того, як виплюну на іншому, вони почуваються розбитими ще до бою. Це завжди лякає їх", — сказав Ф’юрі.

Раніше промоутер назвав терміни проведення бою між Усиком і Ф'юрі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Джокович повернувся до ТОП-5 Рейтинг ATP: Джокович повернувся до ТОП-5 35219
Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця 6797
Англія - Іран: де дивитися матч ЧС-2022 Англія - Іран: де дивитися матч ЧС-2022 7833
Верес - Динамо: де дивитися матч УПЛ Верес - Динамо: де дивитися матч УПЛ 5673
Рейтинг WTA: Калініна залишається першою ракеткою України Рейтинг WTA: Калініна залишається першою ракеткою України 254257
Англія зіграє з Іраном, США проти Вельсу: розклад матчів 21 листопада на чемпіонаті світу-2022 Англія зіграє з Іраном, США проти Вельсу: розклад матчів 21 листопада на чемпіонаті світу-2022 4060
Рекомендуємо
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 2306
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3768 2
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1723
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 20429 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 20565
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 44310