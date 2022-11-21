Ф’юрі: Я як Професор з Людей Ікс – мутант, який має телепатичні здібності

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) вміє впливати на стан суперників.

Про це розповів сам британський боксер.

"Коли справа дійшла до інтелектуальних ігор, необхідних для того, щоб бути у заголовках усіх провідних видань та домінувати над своїм суперником, я виявився великим майстром у цьому.

Я як Професор з "Людей Ікс" – мутант, який має телепатичні здібності, який може впливати на думки люді на відстані 250 миль.

Під час пресконференцій та інтерв’ю я завжди намагався покопатися в голові у свого суперника, особливо якщо навпроти мене досвідчений опонент. Під час зважування та заходів для ЗМІ я вивів із себе багатьох великих чемпіонів, таких як Володимир Кличко.

Будь-хто, хто збирався побитися зі мною напередодні титульного бою, опинявся на емоційних американських гірках. Ця подорож струшує їх, закручує штопором, і вони потрапляють у петлю за петлею.

Я їх ковтаю на одному кінці мотузки, а після того, як виплюну на іншому, вони почуваються розбитими ще до бою. Це завжди лякає їх", — сказав Ф’юрі.