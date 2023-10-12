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Брат Ф'юрі: Вважаю, я достатньо хороший боксер, щоб виграти пояс чемпіона світу

Сьогодні 14:55 173 0
Брат Ф'юрі: Вважаю, я достатньо хороший боксер, щоб виграти пояс чемпіона світу
#Томмі Ф'юрі

Джерело - Boxing Scene.

Британський боксер важкої ваги Томмі Фʼюрі (9-0, 4 КО) має намір завоювати чемпіонський титул.

Про це він заявив напередодні бою з ютубером KSI.

"План полягає в тому, щоб пройти через ці бої з ютуберами, зробити те, що повинен на такій сцені. Вважаю, я достатньо хороший боксер, щоб виграти пояс чемпіона світу. Не знаю, коли або в якій ваговій категорії, але коли прийде правильний час, піду і буду боротися за титул чемпіона світу. Бо не зможу жити з собою, якщо не боксуватиму за титул.

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Вірю, що зможу це зробити, у мене є правильна налаштованість навколо мене, то чому б не дати собі найкращий шанс? Всі ці ютубери не вимагають від мене виступу рівня чемпіона світу. Я вищий рівнем за всіх них. Можу перемогти KSI, випивши 15 пінт пива. Можу весь день вештатися в пабі, а потім вийти в ринг та побити його. Якби ми провели 100 поєдинків - я б здобув 100 перемог", - сказав Ф'юрі

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