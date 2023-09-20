У допінг-тестах брата Ф'юрі та KSI не знайдено заборонених речовин

Бій відбудеться 14 жовтня у Манчестері

Джерело - talkSPORT.

У допінг-тестах Томмі Ф'юрі (9-0, 4 КО) та KSI не знайдено заборонених речовин.

Про це повідомляє PBA Boxing.

Обидва бійці протягом останніх тижнів декілька разів відправляли до лабораторії свої зразки, після їхнього вивчення ніяких заборонених речовин знайдено не було.

Поєдинок Ф'юрі та KSI запланований на 14 жовтня у Манчестері.

Раніше PBA скасувала результат бою блогера KSI проти Фурньє.

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