Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну за 18 днів перед боєм з Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) вже прибув до Саудівської Аравії.

Francis Ngannou in Riyadh for the most epic battle #BattleofTheBaddest 🇸🇦❤️😍🔥#RiyadhSeason

#BigTime pic.twitter.com/JOfmrf1u0Z